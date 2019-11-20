FETO 'Hawala' geçirdi

Almanya’dan Türkiye’ye, terör örgütlerinin terörün finansmanında kullandığı “Hawala” sistemine benzer bir sistemle milyonlarca euro transfer etmeye çalışan FETÖ şebekesine operasyon yapıldı. Alman güvenlik güçleri dün sabah, Düsseldorf Savcılığı’nın talimatıyla harekete geçti. Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württemberg’in yanı sıra Hollanda’da sabah erken saatlerde eşzamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polis katıldı, 62 ev ve şirkete baskınlar düzenlendi.

BAŞŞÜPHELİ YAKALANDI

Baskınlarda özellikle Duisburg kentine odaklanıldığı ve metal ticareti yaptığı belirtilen baş şüphelinin de yakalandığı açıklandı. Belirlenen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu belirtiliyor. Kuzey Ren Vestfalya polisi, şüphelilerin aracılar üzerinden para havale edilen ‘Hawala’ benzeri yasadışı sistem yoluyla faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğine dikkat çekerken, “Yasal bankacılık sistemi bay-pas edildi” bilgisini paylaştı.

TUTAR 200 MİLYON EURO

Alman basınında yer alan haberlere göre polis Türkiye’ye odaklandı. Transferi söz konusu olan meblağın yaklaşık 200 milyon euro olduğu ve güvenlik güçlerinin bu baskınlarda söz konusu paraya el koymaya çalıştığı aktarılıyor.

29 İLDE 79 GÖZALTI

Almanya’da FETÖ’nün para trafiğine darbe vurulurken, Ankara merkezli 29 ildeki operasyonda da 79 gözaltı kararı var. Örgütün ‘Hawala’ sistemiyle üyelerine 20 milyon dolarlık finans sağladığı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 56’sı yakalandı. Ankara polisinden yapılan açıklamada diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Alman polisi Duisburg’da kuyumcuyu bastı.

HAWALA SİSTEMİ NEDİR?

“Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, terör örgütlerinin de terörün finansmanında başvurdukları bir sistem olarak biliniyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor.

ŞİFRE YÖNTEMİ

FETÖ’nün ülkeler arası para trafiği için yeni kurduğu yeraltı bankacılık sistemi ‘Hawala’ Türkiye’de şifre yöntemiyle işliyor. Örgütün para transferi için mahrem imamların telefonuna ‘Kakao Talk’ gibi programlarla şifre gönderdiği, anlaşmalı döviz büroları ve kuyumcuların şifreyi veren kişiye karşılığı olan parayı ödediği belirlendi.

Suikastçıya 4 ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Erdoğan’ın bulunduğu otele baskın düzenleyen Özel Kuvvetler ekibinin yerdeki komutasından sorumlu olan ve polis memurlarından Mehmet Çetin’in şehadetine neden olan kurşunlardan birinin silahından çıktığı belirlenen Şükrü Seymen, yargılandığı davada 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.