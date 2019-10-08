Feranjit nedir, belirtileri neler? Feranjit tedavisi nasıl yapılır?

Feranjit nedir, belirtileri neler? sorusu kış aylarının gelmesi ile internette daha sık araştırılmaya başladı. Feranjit, çeşitli sebeplerle meydana gelen faranjit, boğaz kısmında kızarıklık, yutkunmada ağrı acı, sürekli bir öksürük, boğazda tahriş hissiyle kendisini gösteriyor. Genelde soğuk aylarda kendini gösteren bir hastalık olduğu halde bahar aylarında ya da yaz aylarında da çeşitli durumlara bağlı olarak gelişebiliyor. Feranjit nedir, belirtileri neler? diye merak edenleri çin yanıtı haberimizde..

FERANJİT NEDİR?

Boğazın farenks adı verilen arka kısmının iltihaplanması faranjit şeklinde ifade ediliyor. Halk arasında sıklıkla boğaz ağrısı ya da boğaz iltihabı olarak bilinir. Bu rahatsızlık daha çok soğuk kış aylarında ortaya çıkar ve yakın temasta olan bireyler arasında hızla yayılma eğilimi gösterir. Virüs veya bakteriyel kaynaklı olabileceği için etkene göre tedavi metodu değişiklik gösterir.

Yüksek ateş, boğaz ağrısı, geniz akıntısı, yutkunmada güçlük gibi şikâyetleri olan hastaların bir an önce doktora görünmesi gerekir. Çünkü farenjit ilerlerse hava yolunu tıkayabilir ya da boğaz arkasında apse oluşumuna sebep olabilir. Ayrıca kalp romatizması ve böbrek rahatsızlığı gibi önemli komplikasyonlara da sebep olabileceği için ayrı bir öneme sahiptir. Zamanında konulan teşhis ve erken ilaç tedavisi ile kolaylıkla tedavi edilebilir.

FERANJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akut faranjit belirtileri;

Boğazda ağrı oluşması,

Yutkunma zorluğu çekmek,

Geniz akıntısı olması,

Yüksek ateş olması,

Halsizlik durumu,

Ses kısılması yaşamak,

Kırgınlık olması,

Kas ağrılarının olması,

Kulak ağrısı olması,

Lenf bezlerinin şişmesi.

Kronik faranjit belirtileri;

Boğazda kuruma hissi,

Boğazda yanma,

Kuruluk,

Boğazda gıcık,

Boğazda takılma,

Yutkunma zorluğu,

Yabancı cisim takılıymış hissi,

Boğazı sürekli temizleme isteği.

FARENJİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Farenjit tedavisi için öncelikle etkenin saptanması gerekir. Bakteriyel kaynaklı farenjit tedavisi için antibiyotik tedavisi uygulanır. Belirtilerin şiddetini hafifletmek için de gargara, sprey, ağrı kesici gibi başka ilaçlar reçete edilir. Viral kaynaklı hastalıkta antibiyotik verilmez. Her üst solunum yolu enfeksiyonuna eşlik edebilen bir hastalık olan farenjit, kronik hale geldiğinde ise tedavi süreci farklılık gösterir ve daha zor bir süreci kapsar. Her iki durumda da sigaradan uzak durmak, bulunulan ortamı sürekli havalandırmak, toz ve çeşitli kimyasalları solumaktan kaçınmak önemlidir.

Hastada reflü varsa tedavisi, sık sinüs enfeksiyonu geçirenlerde sinüzit tedavisi şarttır. Peki reflü nasıl geçer? Bunun için öncelikle uyurken yatak başınızı yükseltmek ve uyumadan 1,5 saat önce yemek yemeyi sonlandırmak önem taşır. Reflüye neden olan domates, turunçgiller, acı ve baharatlı yiyecekler gibi besinlerden kaçınmak ve reflü ilacı kullanmak faydalı olabilir.

FARENJİT NASIL GEÇER?

Virüslerden kaynaklanan farenjit vakalarında evde bazı uygulamalar yaparak belirtilerin hafiflemesini sağlamanız mümkün. Viral farenjite iyi gelen uygulamalardan bazıları;

Bol sıvı tüketmek

Et suyu içeren sıcak çorbalar içmek

Sıcak tuzlu su ile gargara (1 çay bardağı suya 1 tatlı kaşığı tuz)

Yatak istirahati

Odayı nemlendirmek