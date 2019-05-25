Eşi anlattı: Dilber Ay herkese küs gitti

İşte merhum sanatçı Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın açıklamalarından satırbaşları:

‘Herif benim gözüm kararıyor’ dedi. Hemen yerimden kalktım ama ağzını kapattı, dişlerini sıktı. Ağzını açtım, dilini dışarı çıkardım. O feryatlarıma karşıda bir hemşire varmış, onlar geldiler.

Ambulans biraz geç geldi. Kalp masajı yaptılar. Hastaneye götüreceklerdi, asansörler çalışmıyor. Karga tulumba indirdiler aşağıya. Hastaneye götürdüler. Bindim arabaya gittim. Hastanenin önündeyim. Uğraştılar, uğraştılar, olmadı. Vefat etti. Hemen sevdim onu. Öyle vedalaştım.

Harbi harbi konuşalım, herkese küstü Dilber. Ben 12 gün hastanede onunla kaldım. Hiç kimseye Dilber’i teslim etmedim. Bana ‘bu kadına erkek bakmaz, kimseniz yok mu?’ dediler.

Kardeşleri vefasızlık yaptı. 12 gün hastaneye kimse gelmedi. Sadece büyük abisi geldi, bir de en küçük kardeşi. 10 dakika durup gittiler.

Bana ‘Herif Allah senden bin kere razı olsun. Sen Dilber Ay’ı taşıdın’ dedi. ‘Ben felç geçirdim, sen de bana baktın. Bizim birbirimizden başka kimimiz var ki?’ dedim. ‘Hakkını helal et’ dedi. Helalleştik.