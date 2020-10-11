Ermenistan son fırsatı tepiyor

Dağlık Karabağ’da, Azerbaycan ile Ermenistan arasında insani amaçla, cenazelerin ve esirlerin değişimi için anlaşmaya varılan ateşkes başladı. Ancak Ermenistan Ordusu’nun Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine saldırıları dün de devam etti.

Rusya’nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla önceki gün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes dün yerel saatle 12.00’de yürürlüğe girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada ise Ağdam ve Terter illerine Ermenistan Ordusunca ateş açıldığı bildirildi.

ANINDA CEVAP VERİLDİ

Azerbaycan Ordusu da, ateşkesi ihlal eden Ermenistan Ordusu’nun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ateşkes öncesi yaptığı açıklamada, “Biz topraklarımızı geri alacağımızı gösterdik. Bunun sulh yoluyla olmasını isteriz. Ermenistan bu fırsatı tepmesin” demişti.

Öte yandan CNN International’e konuşan Aliyev, “Ermenistan Başbakanı’nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız” dedi. Paşinyan’ın “Türkiye sahada Azerbaycan’a destek sağlıyor” iddialarına da değinen Aliyev, böyle bir durumun olmadığını belirtti ve “Sahada Türk kuvveti yok. Türkiye bizi destekliyor ama siyasi destektir, diplomatik destektir. Ermenistan’ın ‘Azerbaycan’a birileri yardım ediyor’ demesi tamamen yanlış ve yanıltıcıdır, biz bunu reddediyoruz. Azerbaycan Ordusu’nda Türk silahları var. Sadece Türk silahları değil, Rus, İsrail, Belarus, Ukrayna silahları da var” ifadelerini kullandı. Aliyev, Dağlık Karabağ davasından asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasında çok sıkı bağların olduğunu ve Azerbaycan halkının Türkiye gibi ortak, müttefik ve kardeş bir ülkeye sahip olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’DEN REST

Milli Savunma Bakanlığı da, resmi Twitter hesabında Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

SİVİLLERE KARŞI FOSFOR KULLANDI



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Ordusu’nun, yerleşim yerlerine attığı beyaz fosfor içeren sis roketlerini basına gösterdi. Roketlerin Terter ile Fuzuli kentine atıldığı belirtildi. Azerbaycan ayrıca Ermenistan’a insani yardım teslimatı adı altında sivil uçaklarla silah getirildiği gerekçesiyle Uluslararası Havacılık Kurumu’na başvurdu.



SAHADA VE MASADA CAN AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ



Dışişleri Bakanlığı’ndan ateşkesle ilgili yapılan açıklamada, “Azerbaycan 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir” denildi. Açıklamada şunları kaydedildi:

“Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan’a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir. İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan’ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Sahada, masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir.”

ÇAVUŞOĞLU ARADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonda görüştü. Çavuşoğlu, destek mesajı verdi.