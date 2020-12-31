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31 Aralık 2020 Perşembe 19:34 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine destek paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine destek paylaşımı
AA

Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine ilişkin, "Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor. Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile ilgili paylaşımda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Emine Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam bir yıl önce Diyarbakır annelerini ziyaret etmiştim. Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor. Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum."

Erdoğan'ın geçen yılki paylaşımı olan, "Terör örgütünün tehdidi ne kadar büyük olursa olsun, annelerin sıcak yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur. Diyarbakır annelerinin yaktığı meşale, hepimize ışık oldu." ifadeleri ile bir anneye sarıldığı fotoğraf da twitte yer aldı.

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