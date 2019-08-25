Emine Bulut'un annesinden görüntü isyanı: Torunum diyor ki...

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Emine Bulut'un acılı ailesine ziyaret ederek taziyelerini iletti. Can, gerçekleştirdiği ziyarette anne-baba ve kardeşlerine baş sağlığı diledi.

Olay anını anlatırken gözyaşlarına boğulan anne Fadime Bulut, "Bu çekimi yapıyor eli tutuyor da o çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiç bir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var onlar oraya girerdi. Onlarında anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Oradaki mahkumlar da gerekeni yapar inşallah. Bir babalık duygusu yaşamış 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. Ambulans arayın diyor 10 yaşındaki çocuk. Bunlar çekim yapıyor. Anneanne diyor 'onlar çekim yapıyor' diyor. Ben diyorum ambulans arayın. Bekir'in telefon eline geçmiş teyzesini aramış" dedi.







EMİNE BULUT CİNAYETİNİN ÖVÜLMESİNE SORUŞTURMA

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Boşanmış Mağdur Babalar Derneği" adlı sosyal medya hesabında Emine Bulut'un eski eşince öldürülmesini öven Muhammet Özen hakkında, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Özen'in "Boşanmış Mağdur Babalar Derneği" adlı sosyal medya hesabından cinayete ilişkin bir haberi paylaştığını ve cinayeti över nitelikte yorumlar yazdığını belirledi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Nilgün Kürkaya paylaşımla ilgili re'sen tutanak tuttu ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 214. ve 215. maddelerinde düzenlenen "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı.

TCK'nin 214. maddesi "Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır", 215. maddesi ise "İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.