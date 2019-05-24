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  3. Elazığ'da kaçak avlanan bir ton balık ele geçirildi

Elazığ'da kaçak avlanan bir ton balık ele geçirildi

Elazığ'da kaçak avlanan bir ton balık ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, su ürünleri av yasağı kapsamında yürütülen denetimde Gezin Jandarma Karakolu mevkisinde şüphe üzerine bir araç duruldu.

Yapılan aramada 1 ton kaçak avlanan sazan ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişiye bin 978 lira idari para cezası uygulandı, bulunan balıklar imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan yaptığı yazılı açıklamada, sıkı denetimlerle kaçak avcılık yapanlara bugün olduğu gibi bundan sonra da fırsat vermeyeceklerini bildirdi.

Avcılığın sürdürülebilmesi ve balık nesillerinin devamı için avcıların ve vatandaşların av yasağı döneminde avlanmaması gerektiğini belirten Karahan, "Av yasağının amacı balık stoklarının yok olmasını önlemek. Şu an her balığın karnında yaklaşık 400 bin yumurta var. Eğer bugün balıklar avlanmasaydı, önümüzdeki sezonda yüz binlerce balık sularımızda olacaktı." ifadelerini kullandı.

(AA)

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