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Eczacılardan bitkisel ürün uyarısı yapıldı

Eczacılardan bitkisel ürün uyarısı yapıldı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Yasal mevzuatta ismi 'takviye edici gıda', halk arasında 'bitkisel ilaç' olan ürünler, kontrolsüz, denetimsiz şekilde internet, aktar gibi yerlerde amaçları sadece para kazanmak olanlar tarafından pazarlanmaktadır. Bu gibi ortamlardan bitkisel de olsa ilaç alıp kullanmayın." uyarısında bulundu.

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Saydan, zayıflama gibi çeşitli amaçlarla internet ve aktarlarda satılan bitkisel ürünlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İlacın sadece eczanelerden alınması ve eczacılar tarafından verilmesi gereken bir ürün olduğunu vurgulayan Saydan, "Özellikle son yıllarda vitaminler, zayıflama ilaçları ve bunların yanı sıra tedavi amaçlı birçok ürün bitkisel kökenli olması gerekçesinin arkasına sığınılarak her yerde kontrolsüz, denetimsiz, eczacısız vatandaşa satılıyor. Gelinen noktada halen zayıflama ilaçları internet gibi ortamlarda satılıyor ve yine bu süslü reklamlara inanan gencecik bedenler ölüm kalım savaşı veriyor." ifadelerini kullandı. 

"Yasal mevzuatta ismi 'takviye edici gıda', halk arasında 'bitkisel ilaç' olan bu ürünler, kontrolsüz, denetimsiz şekilde internet, aktar gibi yerlerde amaçları sadece para kazanmak olanlar tarafından pazarlanmaktadır. Bu gibi ortamlardan bitkisel de olsa ilaç alıp kullanmayın." değerlendirmesinde bulunan Saydan, bu ürünlerin internetten satışının engellenebilmesi için yasal tedbirler alınmasının yanı sıra vatandaşların bilinçli olması gerektiğine işaret etti.

Bu tür satış yapanlara yönelik yasal yaptırımların ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Saydan, ilacın dozunda ve yerinde kullanılmadığında zehir etkisi gösterebildiğini bildirdi.

Saydan, açıklamasında "İlaçların hepsi, bitkisel olanlar dahil kimyasal maddelerdir. İster bitkisel isterse kimyasal yoldan elde edilmiş olsun bütün ilaçların eğitimini alan tek meslek, eczacılıktır. Bitkisel veya kimyasal her türlü ilaç, sadece eczane ortamında, eczacıların gözetiminde ve danışmanlığında alınıp kullanılmalı." ifadelerine yer verdi. 

(AA)

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