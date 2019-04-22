Dünya Günü bakın nasıl ortaya çıktı! Dünya Günü Doodle oldu...

22 Nisan Dünya Günü nedir? Google Türkiye ana sayfasını açan kullanıcılar Dünya Günü sürpriziyle karşılaştı ve Dünya Günü’ne özel Doodle hazırlandı. Peki, Dünya Günü tarihçesi nedir? Dünya Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Dünya Günü, UNESCO tarafından kabul edilmiş ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiş bir gündür. Doodle’da dünya üzerinde farklı türlerde ve pek bilinmeyen canlı türleri tanıtıldı. Yapılan açıklamada; “Burada ele aldığımız canlılar, evimiz dediğimiz bu gezegendeki birbirinden farklı, benzersiz ve olağanüstü yaşam formlarının yalnızca çok küçük bir parçasını temsil ediyor. Dünya Günü Kutlu Olsun!” denildi.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

DÜNYA GÜNÜ 2018 İPUÇLARI

Bugün, bizden önce nesiller boyu devam eden zengin, geniş Dünya'yı onurlandırıyor ve hayatı beslemeye ve merak uyandırmaya devam ediyor. Tahmini olarak 4.543 milyar yaşında olan Dünya, yaşamı barındırdığı bilinen Evrende hala bilinen tek nesne. Aynı zamanda Güneş Sistemi'ndeki en yoğun gezegendir ve dört karasal gezegenin en büyüğüdür. Bize sorarsanız, bu, hayranlıkla ilham dolu nitelikler listesi.

Bugünkü Doodle, kirlenmiş ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen bir Dünya hakkında bir rüya gören bir tilki hikayesini izliyor. Tilki bir şaşkınlıkla uyanır ve acilen Dünya'ya bakmak için küçük yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya başlar. Yol boyunca, tilki, çevreyi korumak ve beslemek arayışına katılmak için - kedi Momo ve Google Weather'in en sevdiği kurbağası da dahil olmak üzere - arkadaşlarını canlandırıyor.

Mercan ağartması ve kirlilik gibi şeylerle mücadele etmek için, üç çevreci, daha az et yeme, araba kullanma ve kullanılmayan elektronik cihazların fişini çekme gibi harekete geçmek için ilham alıyor. Minik hayvanlar için bazı kahramanca işler!