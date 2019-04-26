Dışişleri'nden Sevakin Adası haberlerine yalanlama

Sözcü Aksoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) buradaki Osmanlı döneminden kalma eserleri restore ettiğini belirterek, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bazı basın yayın organlarında, Sudan ile Türkiye arasında Sevakin Adası'na ilişkin anlaşmanın iptal edilebileceği iddiaları yer almıştı.

(AA)