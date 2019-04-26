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  3. Dışişleri'nden Sevakin Adası haberlerine yalanlama

Dışişleri'nden Sevakin Adası haberlerine yalanlama

Dışişleri'nden Sevakin Adası haberlerine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sudan'ın Sevakin Adası'na ilişkin Türkiye ile Sudan arasındaki anlaşmanın iptal edilebileceği yönünde basında yer alan haberlerin gerçekle ilgisi olmadığını söyledi.

Sözcü Aksoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) buradaki Osmanlı döneminden kalma eserleri restore ettiğini belirterek, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bazı basın yayın organlarında, Sudan ile Türkiye arasında Sevakin Adası'na ilişkin anlaşmanın iptal edilebileceği iddiaları yer almıştı.

(AA)

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