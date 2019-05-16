Diriliş Ertuğrul'da bu kez Sırma Hatun şoku... 149. bölüm ilk fragman
Diriliş Ertuğrul’un dün akşam ekranlara gelen 148. Bölümü yine heyecanlı dakikalara sahne oldu. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapıyor? 149. Bölümde neler yaşanacak?
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TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da artık adım adım finale yaklaşılıyor. Son iki bölümü kalan Diriliş Ertuğrul’un dün akşam yayınlanan 148. bölümünde Ertuğrul Bey, Moğol istihbaratının başındaki Arıkbuka’nın peşine düştü.
Dizinin son sahnesinde Ertuğrul Bey’in etrafı Arıkbuka’nın adamları tarafından sarıldı. 149. bölüm tanıtımına göre Ertuğrul Bey yine tuzaktan kurtuluyor.
SIRMA HATUN ŞOKU
Diriliş Ertuğrul’un dün akşamki bölümüne damga vuran anlardan biri Umur Obası’nda yaşananlardı. Ertuğrul Bey ile evlenmeye hazırlanan İlbilge Hatun yerini güvenilir bir oba beyine bırakmak istedi. Ancak, Ertuğrul Bey tarafından öldürülen ağabeyi Beybolat Bey’in (Albastı) intikamını almak isteyen ve Moğollorla işbirliği yapan Sırma Hatun, devreye girdi. Moğollardan aldığı altınlarla kendi istediği ismi hem oba beyi seçtirdi hem de onunla evleneceğini açıkladı.
149. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Diriliş Ertuğrul’un 149. Bölüm tanıtımında Arıkbuka “Ertuğrul Bey, Berke Han’ın yanındaki casusun kim olduğunu öğrenmiş. Onu açığa çıkartırsa her şey biter” diyor.
''Tuzak kurduğun bu yol senin ecelin olacak!'' #DirilişErtuğrul 149. bölüm tanıtımı. #KutluMücadele— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 15 Mayıs 2019
Son 2 bölüm! pic.twitter.com/4CxGKcdeDV