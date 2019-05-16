Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0163
  • 6,7491
  • 249.59
  • 87.695
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Diriliş Ertuğrul'da bu kez Sırma Hatun şoku... 149. bölüm ilk fragman

Diriliş Ertuğrul'da bu kez Sırma Hatun şoku... 149. bölüm ilk fragman

Diriliş Ertuğrul'da bu kez Sırma Hatun şoku... 149. bölüm ilk fragman

Diriliş Ertuğrul’un dün akşam ekranlara gelen 148. Bölümü yine heyecanlı dakikalara sahne oldu. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapıyor? 149. Bölümde neler yaşanacak?

?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da artık adım adım finale yaklaşılıyor. Son iki bölümü kalan Diriliş Ertuğrul’un dün akşam yayınlanan 148. bölümünde Ertuğrul Bey, Moğol istihbaratının başındaki Arıkbuka’nın peşine düştü.

Dizinin son sahnesinde Ertuğrul Bey’in etrafı Arıkbuka’nın adamları tarafından sarıldı. 149. bölüm tanıtımına göre Ertuğrul Bey yine tuzaktan kurtuluyor.

SIRMA HATUN ŞOKU

Diriliş Ertuğrul’un dün akşamki bölümüne damga vuran anlardan biri Umur Obası’nda yaşananlardı. Ertuğrul Bey ile evlenmeye hazırlanan İlbilge Hatun yerini güvenilir bir oba beyine bırakmak istedi. Ancak, Ertuğrul Bey tarafından öldürülen ağabeyi Beybolat Bey’in (Albastı) intikamını almak isteyen ve Moğollorla işbirliği yapan Sırma Hatun, devreye girdi. Moğollardan aldığı altınlarla kendi istediği ismi hem oba beyi seçtirdi hem de onunla evleneceğini açıkladı.

149. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Diriliş Ertuğrul’un 149. Bölüm tanıtımında Arıkbuka “Ertuğrul Bey, Berke Han’ın yanındaki casusun kim olduğunu öğrenmiş. Onu açığa çıkartırsa her şey biter” diyor.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Evlilik sendromu yaşıyorum'
Efsane dizinin oyuncusundan açıklama: Rol için soyunurum
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem'e büyük jest!
Kadir çaldı, Neslihan uyudu!
Tolga Karel'e eski eşinden ağır gönderme!
Tarihi Gün´ün 3. bölümünde tarih araştırmacısı Uğur Atik´in konuğu olduk. <br> Osmanlı´da misafir

Abdülhamid Han ve Atatürk’ün Vazgeçilmezi - Konuk: Uğur Atik | #TarihiGün Bölüm 3

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Üzerimize düşenleri eksiksiz yapmaya devam ediyoruz'

Kargodan çıktı, inanamadılar! Nazar boncuğu bile var...