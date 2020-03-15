Dereköy sınır kapısı nerede? Dereköy nerede? İşte yanıtı

Dereköy sınır kapısı, gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Giriş çıkışa henüz kapatılmamış olan sınır kapılarımızdan Dereköy sınır kapısının nerede yer aldığı yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbir alınmıştı. Dereköy sınır kapısı nerede? Dereköy nerede? sorularının yanıtı haberimizde..

DEREKÖY SINIR KAPISI NEREDE?

Dereköy Sınır Kapısı, Bulgaristan-Türkiye gümrük kapısıdır. Kırklareli'de bulunan sınır kapısına karayoluyla Tabliczka E87 yolundan ulaşılabiliyor.

DEREKÖY SINIR KAPISI CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ

Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir alındı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkede görülen Kovid-19 nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il Valilikleri, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Göç Müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına gönderilen, "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge kapsamında, Dereköy Sınır Kapısı'nda da devam ediyor.

Dezenfeksiyonun yapıldığı sınır kapısında personel, maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sınır kapısından Türkiye'ye giren yolcuların ateşini ölçüyor.Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sınır kapısındaki çalışmaları inceledikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye gelen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ülkeye girdiğini söyledi.

Kovid-19'a karşı çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Bilgin, yurt dışından gelen tüm vatandaşların sağlık taramalarının yapıldığını kaydetti.

Vali Bilgin, zaman zaman sosyal paylaşım siteleri üzerinden "koronavirüs Türkiye'de", "Kırklareli'nde karantina" gibi paylaşımların gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.