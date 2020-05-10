Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu nereli, eşi kim? İşte hayatı ve biyografisi!

Kanal D Ana Haber’in yeni sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Sunucu Buket Aydın görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Aydın’ın yerine gelen isim ise Bayramoğlu oldu. Birçok medya kuruluşunda çalışan Bayramoğlu son olarak CNN Türk kanalında görev alıyordu. Peki, Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler..



DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, 1975’de Malatya’da dünyaya geldi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde okumaya başlayan Deniz Bayramoğlu 3 yıl okuduktan sonra eğitimine ara verip gazeteciliğe başladı. Daha sonra 2005 yılında Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tekrar okumaya başladı.

1999 – 2000 arasında Yeni Binyıl’da finansal haber editörü olarak çalışan Bayramoğlu Demokrasi, Sabah Gazetesi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde muhabirlik yaptı. Liberal Bakış ve Gündem Gazeteleri’nde editör olarak çalıştı.

CNN TÜRK televizyonunda önce borsa yorumcusu olarak görev yaptı. Daha sonra İş Yemeği programını hazırlayıp sundu.

2008-2009 yılı döneminde 12-14 Güncel isimli programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sundu. 2009 yılının Eylül ayından itibaren hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu.

Deniz Bayramoğlu, hali hazırda CNN TÜRK televizyonunda hafta içi her gün Semiha Şahin ile birlikte Güne Merhaba programını sunuyor.

Deniz Bayramoğlu, Habertürk kanalı haber spikeri Ece Üner ile 6 Şubat 2013 tarihinde Roma'da evlendi.