Deli Mi Ne kanalının sahibi ünlü Youtuber hakkında flaş gelişme!

Dolmahçe’deki Vodafone Park’ta dün saat 22.00’de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti. Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. Dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahsın 4.5 milyon takipçisi olan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz (25) olduğu tespit edildi. Yılmaz, olaya karıştıkları tespit edilen E.D., Y.Y., F.Y ve C.Ö. ile birlikte Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü.

“HEYECANLANDIĞIM İÇİN SAHAYA ATLADIM”

Şahıslar burada ifadeleri alınarak sorgulandı. Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz’ın emniyete verdiği ifadede, “Heyecanlandım maçın 14. dakikasında sahaya atladım. Orta sahaya koştum ve gol sevinci hareketi yaptım. Sonra kuzey tribüne doğru koşarken özel güvenlik görevlileri yakaladı. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok” dediği öğrenildi. Öte yandan Yılmaz’ın Antalyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı “Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun” kapsamında ilgili maddelerden adli işlem yapılarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

YouTube'da 4 buçuk milyondan fazla abonesi, Instagram'da ise 1 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla sosyal medyanın gündeminde olan Fester Abdü, son olarak milyonlarca kişinin canlı takip ettiği UEFA Süper Kupa maçında sahaya atlamasıyla adından söz ettirdi. Fester Abdü adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın davranışı tepki çekti.

Twitter’da #DeliMiNeSanaYakışmadı ve #10MilyonTLCezaVerilsin hashtagleri ile trendtopic (TT) olan Fester Abdü’nün dün Youtube'de 4 milyon 583 bin 41 abonesi bulunurken sabah saatlerinde abone sayısı 4 milyon 525 bin 264’e düştü.

Bir gecede 57 bin 777 abone kaybeden ve kaybetmeye devam eden Youtuber için bazı vatandaşlar sosyal medyaya kanalın takibinden çıktıkları fotoğrafları paylaşmaya başladı.



ALİ ABDÜLSELAM YILMAZ KİMDİR?

Öte yandan, Youtuber'in 1993 yılında Adana'da dünyaya geldiği, ilk ve ortaokul eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Bölümünden mezun olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Twitter’da Deli mi ne adlı kanalın kurucusu Fester Abdü ile ilgili paylaşılan bazı yorumlar şöyle:

-Deli mi ne en sevdiğim kanallardan biriydi, eğlenceli içerikleri vardı ama son yaptığın hiç yakışmadı. Fester Abdü gerçekten Türkiye'nin imajını kötüledin.

-Kanala malzeme çıksın ülkeyi rezil etmekten başka hiçbir işe yaramadın çok yazık.

-219 ülkede canlı yayınlanan bir maçta ülkemize büyük bir prestij kazandırıyorken bir youtuber çıkıp kendi kanalına video çekmek, prim yapmak için ülkesine büyük zarar veriyor bravo sana.

-Videolarını severek izlediğim YouTuber şimdi gözümde harbiden düştün ya. Rezillikten başka bir şey yok... Prim için değmezdi sayın Fester Abdü...!