Dalgona kahvesi nedir? Dalgona kahvesi nasıl yapılır? İşte tarifi…

Dalgona kahvesi nedir? sorusunu yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Kahve yalnızca 3 malzemeden oluşuyor. Kahvenin şekli dalgona şekerlemesine benzemesinden dolayı, dalgona kahvesi olarak adlandırılmıştır. Hali hazırda adından sıkça söz ettiren dalgona kahvesi yapılışının kolaylığıyla ve bir o kadar da lezzetli olmasıyla öne çıkıyor. Dalgona kahvesi tarifi için detaylar haberimizde…

DALGONA KAHVESİ NEDİR?

Dalgona, Güney Kore’de karamelli şekerlemenin adı olarak bilinmektedirKahvenin şekli dalgona şekerlemesine benzemesinden dolayı, dalgona kahvesi olarak adlandırılmıştır. . Ancak ülkemizde gündem konusu olmasının nedenlerinden biri, Kore'de yayınlanan bir programda, ardından ise bir restoranda kahvenin yapılışının kayıt altına alınması olmuştur. Bunun sonucunda sosyal medyada büyük hızla yayılmaya başlayan dalgona kahvesi özellikle TikTok’ta yapılan paylaşımlar neticesinde ‘TikTok kahvesi’ olarak da anılmaya başladı.

DALGONA KAHVESİ İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

Servis etmek için: Yarım su bardağı süt ve buz.

DALGONA KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Bir kasenin içine granül kahve, şeker ve sıcak suyu koyulur. Tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla iyice çırpılır. Karışım başta koyu renkte olacaktır.

Yaklaşık 5 dakika kadar çırptıktan sonra kahve kremasının rengi açılmaya başlayacaktır. Bu noktada çırpma işlemi asla bırakılmamalıdır ve karıştırmaya devam edilir. 15 dakika sonunda katı kıvama gelince çırpma işlemi sonlandırılır. Servis etmek için bir bardağa süt ve buz eklenir. En son üzerine hazırlanan kahveli krema eklenir ve istenilen şekilde süslenerek servis edilir.

Afiyet olsun.