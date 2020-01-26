DAF uyandı, tehlike  Adıyaman ve Bingöl'de 

Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi değerlendiren uzmanlar, Doğu Anadolu Fay hattının uyanmaya başladığına dikkat çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür şunları kaydetti: “Sivrice Gölü’nün bulunduğu yerlerde belirli alanlarda stres atıldı. Ama bu fayın özelliği gereği Palu, Bingöl Karlıova’ya doğru veya Malatya, Adıyaman bölgesine doğru özen göstermek lazım. Buralarda stres artımı da olmuş olabilir.”

HATAY HATTI TEHLİKELİ

“Tıpkı 1999 depremindeki gibi odak noktasını Yalova Gölcük gibi düşünürsek, o deprem hem Marmara’ya hem de Düzce’ye bir stres yükledi ve Eylül ayında Düzce’de deprem oldu. Dolayısıyla 1999’dan sonra bir büyük deprem yine oldu. Bu doğrultu atımlı fayların deprem olduktan sonra sağını ve solunu yükleyebilir. Aynı şey Doğu Anadolu Fayı için de olabilir. Bu da doğrultu atımlı sol yönlü bir fay. Yani Sivrice’den Bingöl Karlıova’ya doğru Palu ve Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a doğru olan yönlere dikkat etmek lazım.”

ÖZEL BİR FAYDI, UYUYORDU

“DAF özel bir fay. Bu fay Kuzey Anadolu Fayına oranla uyumakta olan bir fay. Uzun zamandır bu fayda bir deprem olmuyordu. Yer bilimciler olarak bu fay üzerinde büyük depremler olduğunu bildiğimiz için bu kadar sessiz kalmasından endişe ediyorduk. Bu sessizliğin nedeni gittikçe enerji ve stres biriktirmesi olabilir, günün birinde bir yerden patlak verebilir, diye endişe ediyorduk.”

İSTANBUL’U TETİKLER Mİ?

Prof. Dr. Naci Görür, ‘Beklenen İstanbul depremini tetikler mi’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Deprem levha hareketliliğidir. Anadolu fayı, Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu fayı boyunca hareket ediyor. Batı Anadolu bu hareketlilikten etkilenerek Kuzey Güney yönünde geriliyor. Buradaki faylarda böyle depremler meydana geliyor. Zaman zaman bu levha hareketlerindeki değişimler, bunların hızları, niteliğindeki değişimler deprem olma sıklığını artırıyor.”

MARAŞ’A DOĞRU İLERLİYOR

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: “KAF, yani Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda olduğu gibi DAF’ta da kırılmalar Malatya’nın güneyine Doğanyol-Pötürge hattına doğru ilrliyor. 200 yıllık bir suskunluktan sonra Sivrice-Palu hattının güneyindeki 70-80 kilometre uzunluğundaki fay kırıldı. Malatya ve Maraş’ın güneyinde, benzer bir kırılma olur.”

Yıkım gücü 50-60 atom bombası kadar

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Yıkım gücü Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman dolaylarını hatta Kahramanmaraş’ı etkiledi. Bu, Van depreminden bu yana en büyük deprem. Depremin yıkım gücü 9 yani 50-60 atom bombası kadar. Artçı depremler de 5.6-5.7 hatta 6’ya varabilir. Kırık boyunca yıkımların Kuzey Doğu Güney Batı 45 derece doğrultusunda uzanması beklenmektedir. Elazığ, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kahramanmaraş ve Adıyaman riskli.

Karamsar bir tablo görünüyor

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal: “Osmaniye’den bile hissedildi. Arada çok büyük uzaklık var. Karamsar bir tablo görünüyor. Deprem yıkıcı. Bölgenin yapısı iyi değil riskli. Artçılar büyük olabilir.”

Üretebileceği en büyük deprem

Dr. Oğuz Gündoğdu: “Boşlukların ne zaman dolacağı belli olmaz, muhakkak arazide kırık da yaratmıştır. Artçıların büyük olması normaldir. Fay kısa, kırık kolu çok parçalı. Daha büyük deprem üretmez.”

6 şiddetinde artçı olabilir

Prof. Okan Tüysüz: “Burada beklenen bir depremdi. 1900’lü yılların başından beri yapılan çalışmalarda, deprem olur diye bir tespit var. Yatay bir hareketle, sol yönlü bir fay çünkü. Boşlukların ne zaman dolacağı belli olmaz, muhakkak arazide kırık da yaratmıştır. Artçı çok daha büyük olabilir.”