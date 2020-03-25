Corona virüs tedavisinde umutlandıran gelişme

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl ise favipiravir etken maddesi içeren ilacın özellikle Çin'deki yoğun bakım hastalarında olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, "Çin'deki 80 vaka üzerinde yapılan araştırmadan olumlu sonuçlar alındı ve favipiravir içeren ilacın hastalığın süresini 11-12 günden dört güne kadar düşürdüğü ortaya konuldu. Bu ilacı ilk yapan Japonlar. Çin, Kovid-19 salgınıyla ilaçtan tedarik ederek üretime de geçti. 80 vaka üzerinde yapılan çalışma kısıtlı olmasına karşın ağır vakalarda kullanılması gereken bir ilaç. Türkiye'de Kovid-19 tespit edilen ve tedavisi devam eden bir hocamızda da kullanılıp çok iyi yanıtlar alındı. Favipiravir dışında da kullandığımız ilaçlar var. Hatta gerekli hallerde HIV hastalarında kullanılan birkaç ilacı da hastalara veriyoruz" dedi.

'SONUÇLAR OLUMLU'

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy da, "İlaç seçenekleri kısıtlı olduğundan favipiravir tedavide kullanılıyor ve olumlu sonuçlar alındığını biliyoruz. Diğer etken maddeli ilaçlar da tedavinin en başında riski azaltmak için kullanılıyor. Hasta kaybetmemek için tüm tedavi seçeneklerini değerlendiriyoruz. Hastanemizde birçok bölümü Kovid-19 hastaları için planladık. Şu an için hasta kaybetmedik ve kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu.

Fransa'da sadece 30 vaka üzerinde denendiği öne sürülen "Azitromisin" ve "Hidroksiklorokin" kombinasyonu içeren bir ilacın Kovid-19'un tedavisinde yüzde 100 başarı sağladığına yönelik iddialara karşı çıkan Hacettepe Hastanesi Enfeksiyon Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, "Kovid-19, her kişide çok farklı seyreden bir hastalık. Hastaların büyük çoğunluğu kendiliğinden iyileşiyor. Azitromisin ve hidroksiklorokin henüz yüzde 100 etkin olduğuna dair bilimsel kanıt yok. İnsanlarımız çaresizlikten bu tür iddiaların üzerine atlıyor. Favipiravir, hidroksiklorokin ve azitromisin etken maddeli ilaçlar hastalarda kullanılıyor ve olumlu sonuçlar alınıyor ancak yüzde 100 tedavi etmesi gibi bir durum bilimsel olarak ispatlanmış değil" açıklamasında bulundu.

'BİLİMSEL BİR VERİ YOK'

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, sıtmanın ve bazı ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan "Klorokin" ve "Hidroksiklorokin" içeren ilaçların Kovid-19 hastalığına yakalanmamak için önceden alınmasına yönelik hiçbir bilimsel veri olmadığını söylüyor.