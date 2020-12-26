26 Aralık 2020 Cumartesi 21:41 | Son Güncelleme:
Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?
Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği programda çıkan bu soru ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sorunun cevabını merak edenler ise Google da araştırmalar yapmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi...
Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır? Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
ÇİN'DE HANGİ AMAÇLA ÇOK MİKTARDA SAHTE EVLİLİK YAPILMAKTADIR?
A: Araba plakası kullanım hakkı için
B: Panda evlat edinebilmek için
C: Askerlikten muaf olmak için
D: Yurt dışına tatile gidebilmek için