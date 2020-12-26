Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır? Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



ÇİN'DE HANGİ AMAÇLA ÇOK MİKTARDA SAHTE EVLİLİK YAPILMAKTADIR?

A: Araba plakası kullanım hakkı için

B: Panda evlat edinebilmek için

C: Askerlikten muaf olmak için

D: Yurt dışına tatile gidebilmek için

Doğru cevap: A Araba plakası kullanım hakkı için