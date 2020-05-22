'Bu hat iki metropol şehri birbirine bağlayacak'

Kocaeli, İstanbul’un yanı başında olması ve Türkiye’nin önemli ulaşım ağlarının kent merkezinden geçmesi ile dikkat çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de vatandaşları ulaşımlarında aksaklık yaşamaması, güvenli ve kaliteli yolculuk yapması için dev projeleri birbiri ardına hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan Gebze-Darıca Metro projesi de bu önemli ve bir o kadar da hayati projelerden sadece biri.

AĞLARA ENTEGRE OLACAK



Çift yönlü olarak saatte 64 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip metro hattı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Marmaray’a, TCDD Hızlı Tren Garı’na, ulusal ve uluslararası toplu taşıma ağlarına, kent merkezlerine entegre olacak. İki metropol şehri yerin altından da birleştirecek olan projede 90 saniye aralıklarla sefer düzenlenecek. Hattın 14.7 kilometresi tünel, 900 metresi hemzemin olarak yapılacak.

İSTANBUL’A ENTEGRE EDİLECEK



Metro hattı çalışmasının tamamlanmasıyla gidiş -dönüş toplam 32 kilometrelik bir güzergah da vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bunun yanı sıra Gebze-Darıca metro hattı, İstanbul metrosuna entegre edilecek.

11 İSTASYONDA ÇALIŞMA



Dev projede yer alan 11 istasyonda da eşzamanlı olarak çalışmalar süratle sürüyor. Gebze Kent Meydanı İstasyonu’ndaki giriş çıkış yapılarının betonarme işleri yüzde 80 oranında tamamlandı. 830 metrelik tünel kazısı gerçekleştirdi. Hat üzerinde yer alan Mutlukent İstasyonu’nda konkors kazılar tünel kotlarına kadar tamamlandı. Hat tünelleri içerisinde mobilizasyon çalışmalarına başlandı. Adliye İstasyonu’nda ise konkors kazı destek çalışmaları devam ediyor.

300 MİLYONLUK ŞEHİR HASTANESİ TRAMVAY HATTI



Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve 300 milyona mal olacak Şehir Hastanesi Hattı, Akçaray tramvay hattına entegre olacak.3 kilometre uzunluğunda olacak Şehir Hastanesi Tramvay hattı boyunca 5 adet istasyon bulunacak. Yeni yapılacak olan hat, 10 kilometre uzunluğa sahip olan mevcut tramvay ana omurga hattına bağlanacak. Ana omurga hattı üzerinden batıda İzmit Kent Merkezini kat edip Kuruçeşme Mahallesi’ne, doğuda ise Yenişehir ve Yahya Kaptan Mahalleleri’ni kat ederek Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne ulaşacak. Şehir Hastanesi hattı tamamlandığında Akçaray’a ilave günlük 39 bin yolcu gelecek.

BU BÜYÜK YATIRIMLA GEBZE OSB’LER NEFES ALACAK



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşıma konfor getirecek dev projelerine bir yenisini ekledi. Organize Sanayi’nin yoğunlukta olduğu Gebze ilçesinde özellikle OSB’lere ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak çok kapsamlı proje 80 milyon TL’ye mal olacak. Gebze’nin ulaşım damarlarını açacak ve kent ulaşımı için hayati önem taşıyan proje kilometrelerce üst yapı, 4 yeni köprü yapımı, 2 çarpı 2 şeritli yollar gibi birçok çalışmayı kapsıyor.

SOSYAL PROJELERLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ



Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilk andan itibaren tüm hazırlıklarını yapan ve yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız bir şekilde özveriyle sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın vatandaşların huzuru ve gelecek kaygısı duymaması adına aldığı önlemler de harfiyen uygulanıyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların derdine derman olan Büyükşehir Belediyesi şoför, berber, lokanta, kahvehane gibi esnaf çalışanlarına da önemli destekler veriyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ YALNIZ KALMADI



Geniş Ailem Projesi ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olup evden çıkamayan vatandaşların temel yaşam ihtiyaçları karşılandı. Bu kapsamda 16 bin 388 haneye ulaşıldı. 41 Kart ile 19 bin 400 aileye gıda yardımında bulunuldu. Kimsesi olmayan, tek başına yaşayan ve kendi ihtiyaçlarını göremeyen toplam 25 bin 660 kişiye 75 bin 980 öğün yemek verildi. Bu süreçte çeşitli sebeplerden dolayı işini kaybeden ve ihtiyaç sahibi ailelere 165 bin adet gıda ve hijyen paketi dağıtımına başlandı.

SAĞLIKÇILARA ULAŞIM ÜCRETSİZ



Toplum sağlığı için fedakârca ve özverili bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmayan Başkan Büyükakın, sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını belirtmişti. Belirtilen günden itibaren sağlıkçılar ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor. Ayrıca sağlık çalışanları Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanelerinde ücretsiz şekilde konaklayabiliyor.

EVDE BAKIM HİZMETİ



Evde Bakım Hizmeti ile yaşlı ve engelli olup kişisel bakımını sağlayamayanların öz bakım ve ev temizliklerini yapılmaya devam edildi. 11 Mart’tan bugüne kadar günlük ortalama 125 kişi olmak üzere toplam 5 bin 823 vatandaşımıza evde bakım hizmeti sunuldu.

SİZ EVDE KALIN ALIŞVERİŞİ BİZ YAPARIZ



60 yaş üstü vatandaşa talepleri doğrultusunda yardım edildi. Yeri geldi alışverişleri yapıldı, yeri geldi toprak kazması için bozulan çapa motoru tamire götürüldü. Büyükşehir zorlu dönemde yaşlılarını da asla yalnız bırakmadı.