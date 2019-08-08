Bayramda kargolar açık mı? Kargolar arefe günü çalışıyor mu?

Kargolarda işleri olanlar bayramda ve arefe günü çalışıyor mu? araştırmaya başladı. Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için birçok kurum kapalı olacak. 2019 Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bayram ağustos ayında idrak edilecek. Bayramın birinci günü 11 Ağustos , 4. günü ise 14 Ağustos olacak. Bayramda ve arefe günü kargolar açık mı? diye araştıranlar için yantıı haberimizde..

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Bu senenin (2019) Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar gününden başlıyor. Arefe günü ise 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Bununla birlikte Bayramın diğer 3 günü hafta içine denk geliyor. Kargolar sitelerinde bayram tatiline ilişkin açıkmalar yapmaya başladı. Şimdilik ilk açıklama yurtiçi kargodan geldi. Diğer kargolardan açıklama geldikçe sitemizde yer alacak.

Yurtiçi Kargo açıklaması: 10 Ağustos arefe günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecek. Bayram süresince tüm şube ve acenteler kaaplı olup, kargo alım-teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum" dedi.