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  3. Bakan Kurum AKŞAM'a konuştu... Edirne'den Artvin'e bisiklet yolu

Bakan Kurum AKŞAM'a konuştu... Edirne'den Artvin'e bisiklet yolu

Bakan Kurum AKŞAM'a konuştu... Edirne'den Artvin'e bisiklet yolu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapacakları bisiklet yolunun Edirne’den Gürcistan sınırına kadar gideceğini, tüm kıyıları dolaşacağını söyledi. 

Yelda GÖKDAĞ / ANKARA

Edirne’den Gürcistan’a bisiklet yolu geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023’e kadar Edirne’den başlayarak Gürcistan sınırına kadar 3 bin km bisiklet yolu yapacaklarını söyledi. AKŞAM’ın sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm kıyı şehirlerini dolaşacak şekilde 3 bin km uzunluğunda bisiklet yolu inşa edeceklerini açıklayarak, “İnşallah 2023’e kadar projemizi tamamlamış olacağız” diye konuştu. 

YÜRÜYÜŞ YOLLARI DA PLANDA 

Bakan Kurum, “2023’e kadar 3 bin km bisiklet yolu yapacağız. Ayrıca yine aynı tarihe kadar 3 bin km yürüyüş yolu ve 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapacağız” açıklamasında bulundu. Yapılacak bisiklet yoluyla Türkiye’nin bisiklet severlerin önemli güzergahlarından biri haline getirilmesi hedefleniyor.

EGZOZ ÖLÇÜMÜNDE YENİ DÖNEM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Egzoz Gazı Emisyon Denetim Sistemi, yılbaşı itibarıyla Ankara’da, altı ay içerisinde ise Türkiye genelinde uygulanmaya başlayacak. Ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine uygulanacak idari para cezası 1895 liraya, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine uygulanacak ceza ise 3 bin 790 liraya çıkacak. 

 


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