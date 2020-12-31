Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışması 31 Aralık Perşembe günü yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile Atv ekranlarında yayınlanan programın yılbaşı özel programında Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışan konuklar izleyicileri eğlendirmeyi başardı. İşte yarışmada sorulan sorulardan bir tanesi...

ATLARA ALERJİSİ OLAN OYUNCU KİMDİR?

A: Clint Eastwood



B: Mel Gibson

C: Rusell Crowe

D: Morgan Freeman

Doğru cevap: A Clint Eastwood