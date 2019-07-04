Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır kaç yaşında? araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankaragücü’de başarılı bir şekilde kalecilik yapan Altay Bayındır'ın bu sene nerede oynayacağı merak ediliyor. 2018-2019 sezonunda iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, yeni sezon için transfer atağı yapıyor. Ankaragücü’de başarılı bir şekilde kalecilik görevini yerine getiren Bayındır, geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başarınca Fenerbahçe oltayı Altay Bayındır’a attı. Peki Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır kaç yaşında? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

14 Nisan 1998 Bursa doğumlu Altay Bayındır, futbola Bursa'nın amatör kulübü Yolspor'da stoper olarak abisi ile birlikte başladı. Bursaspor seçmelerine kaleci olarak katılan Altay gösterdiği performans ile yeşil beyazlı takımın altyapısına seçildi. 5-6 sene oynadıktan sonra Yolspor'a geri döndü. Arabayatağıspor kulübünün A takımında da 1 sene oynadı. 2015 yılında Ankaragücü altyapısında yetişti. Alt yapısında oynayıp A takımına yükseldiği Ankaragücü’nde kaptanlık pazubandını taktı. 1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Ankaragücü takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor.