AİHM, FETÖ zanlısı Halime Kaman'ın başvurusunu reddetti

Zanlının, 12 Haziran 2018’de Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu ve sürecin devam ettiği ifade edilen kararda, bir ülkenin aldığı kararlar hakkında iç hukuk yolları tükenmeden uluslararası kurumlara cevap verme zorunluluğu olmadığı belirtildi.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Kaman, 29 Aralık 2017’de FETÖ’ye üye olmak suçuyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. 25 Ekim’de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kaman, tutukluluk süreci içerisinde, yanında bulunan çocuğuyla kötü şartlarda bulunduğunu ileri sürmüştü.