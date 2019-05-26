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Acil serviste tartışıp oyuncakta uzlaştılar

Acil serviste tartışıp oyuncakta uzlaştılar

İstanbul’da Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis doktoru S.A., muayene sırasında tartıştığı kadın hasta E.A.’nin kendisine hakaret ettiğini söyleyerek savcılığa başvurdu.

Hilal YILDIRIM 

Hakaret suçunun uzlaşma kapsamında kalması sebebiyle uzlaşmak isteyip istemediği sorulan S.A., şüpheliyi Diyarbakır’da bulunan Anıl Can İlköğretim Okulu’ndaki anaokuluna oyuncak bağışlaması karşılığında affedeceğini söyledi. E.A. hazırlanan listeye göre oyuncakları kargoyla okula gönderdi, davadan kurtuldu. Çocukların sevinçleri ise fotoğraf karelerine yansıdı. O fotoğraflar savcılık dosyasına delil olarak girdi. 

 

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