Acil serviste tartışıp oyuncakta uzlaştılar

Hilal YILDIRIM

Hakaret suçunun uzlaşma kapsamında kalması sebebiyle uzlaşmak isteyip istemediği sorulan S.A., şüpheliyi Diyarbakır’da bulunan Anıl Can İlköğretim Okulu’ndaki anaokuluna oyuncak bağışlaması karşılığında affedeceğini söyledi. E.A. hazırlanan listeye göre oyuncakları kargoyla okula gönderdi, davadan kurtuldu. Çocukların sevinçleri ise fotoğraf karelerine yansıdı. O fotoğraflar savcılık dosyasına delil olarak girdi.