İçişleri Bakanlığından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, talep ve başvuru hizmetlerini online olarak gerçekleştirebilecekler. Vatandaşlar, eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuya ilişkin talep ve önerilerini "Açık Kapı" mobil uygulamasından iletebilecek. Açık Kapı uygulaması nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler..

AÇIK KAPI UYGULAMASI NEDİR?



İçişleri Bakanlığından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, talep ve başvuru hizmetlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

Vatandaşlar, eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuya ilişkin talep ve önerilerini "Açık Kapı" mobil uygulamasından iletebilecek.

Ayrıca, valilik ve kaymakamlıkla ilgili tüm talep ve başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemini seçmek suretiyle yapabilecek.

AÇIK KAPI UYGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın.

Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte bazı bilgileriniz istenecektir. Bunları girin ve ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu gönderin.

Sonraki ekranda karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.