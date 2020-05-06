Açık Kapı başvuru sonuçları 2020 sorgulama ekranı! Açık Kapı yardımı var mı? İşte yanıtı

Açık Kapı yardımı var mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada vatandaşların, talep ve başvuru hizmetlerini online yapabileceklerini duyurdu. Vatandaşlar, eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuya ilişkin talep ve önerilerini "Açık Kapı" mobil uygulamasından iletebiliyor. Peki, Açık Kapı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? yanıtı haberimizde yer alıyor.

AÇIK KAPI BAŞVURU SONUÇLARI 2020 EKRANI

AÇIK KAPI YARDIMI VAR MI?

Açık Kapı birimleri para yardımı yapmıyor. İçişleri Bakanlığı, "emekli ve 1000 Türk lirası yardım alanlar hariç, geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400, çocuklara 100 Türk lirası verileceği"ne ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açık Kapı'nın Bakanlık tarafından 2017'de kurulduğu ve bugün itibarıyla 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Açık Kapı birimlerinin temel görevi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-Devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.

Devletimizin, koronavirüs salgınıyla yoğun şekilde mücadele eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir."

Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerinin gerekli takibi yaptığı belirtilen bilgilendirmede, tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulduğuna işaret edildi.