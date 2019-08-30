30 Ağustos'ta PTT kargo açık mı? 30 Ağustos'ta PTT çalışıyor mu?

30 Ağustos’ta PTT açık mı? PTT çalışma saatleri merak edilip aratılmaya başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Mustafa Kemal’in başkomutanlığında Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan taarruzu anma günüdür. 30 Ağustos ülkemizde resmi bayram olarak kutlanır ve devlet kurumları kapalı olur. Vatandaşlar da ‘30 Ağustos’ta PTT kargo açık mı?’ sorusunun yanıtını arıyor. Sizler için hazırladığımız PTT çalışma saatlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

30 AĞUSTOS’TA PTT AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde resmi tatil ilan edildiği için PTT’ler kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Aynı zamanda banka, eczane, hastane gibi resmi kurumlar da tatil yapacak ve hizmet vermeyecek.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT’ler hafta içi saat 08:30 ile 17:30 arasında hizmet vermektedir. 12:30 ile 13:30 saatleri arasında ise çalışanlar öğle yemeğine çıktıkları için kapalıdır. Pazar günleri kapalı olan PTT’ler de sadece merkez şubeleri Cumartesi günleri açıktır.

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

Zafer Bayramı resmi tatil yani tüm devlet kurumları ve bankalar kapalı olacak. PTT'de devlet kurumu olduğundan 30 Ağustos günü kapalı olacak. Hastanelerin sadece acil servisleri açık olacak ve eczaneler kapalı olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.