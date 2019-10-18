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  3. 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak

29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak

29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce alındı.

Toplu ulaşım araçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Buna göre 29 Ekim'de, İETT, metrobüs, özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları ücretsiz olacak.

Ayrıca, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında da ücretsiz seyahat edilebilecek.

(TRT Haber)

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