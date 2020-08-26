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  3. 2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:14 | Son Güncelleme:

2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Son dakika haberine göre; milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımda; "6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır.Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=7014 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu

57 BİN 56 KONTENJAN BOŞ KALDI

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN YÜZDE 95,77'Sİ DOLDU

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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