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30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos resmi tatil mi"

2019 Resmi tatil günleri, vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen bir konu. Zira vatandaşlar plan ve programlarını izin ve tatil günlerine göre planlıyor. Her senede olduğu gibi bu senede akıllarda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve yakın tarihteki Kurban Bayramı tatil mi?, Kaç gün tatil? soruları var.

2019 resmi tatiller ne zaman? sorusu merak ediliyor. Önümüzde bulunan 30 Ağustos ve Kurban Bayramı için vatandaşlar yoğun olarak araştırma yapıyor. Resmi tatiller bilindiği üzere her zaman bir merak konusu olmuştur. Yılın bazı günleri, ulusal, milli ve dini bayramlar olarak kutlanmaktadır.  

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Bu sene perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kamu kuruluşları, tüm devlet dairleri ve bankalar resmi tatil kapsamında mesai yapmayacak.

31 Ağustos resmi tatil kapsamına girmiyor ancak cuma günü yıllık izin kullanmak isteyen vatandaşlar, 30 Ağustos ile birlikte hafta sonu tatilini birleştirerek 4 günlük tatil yapma fırsatını elde edebilecekler.

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