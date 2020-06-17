17 Haziran 2020 Çarşamba 09:46 | Son Güncelleme:
15 Temmuz Şehit Köprüsü 2 şeride düşüyor
Gelen bir son dakika haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yönündeki çalışmalar nedeniyle 00.00-06.00 saatlerinde ulaşıma iki şerit olarak servis yolundan izin verilecek, diğer çalışma günlerinde sadece kısmi şerit daraltmaları uygulanacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumunun duyurusuna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montaj çalışmaları nedeniyle 00.00-06.00 saatlerinde sürücüler iki şerit olarak servis yoluna yönlendirilecek. Diğer çalışma günlerinde sadece kısmi şerit daraltmaları uygulanacak.