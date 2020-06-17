15 Temmuz Şehit Köprüsü 2 şeride düşüyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumunun duyurusuna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montaj çalışmaları nedeniyle 00.00-06.00 saatlerinde sürücüler iki şerit olarak servis yoluna yönlendirilecek. Diğer çalışma günlerinde sadece kısmi şerit daraltmaları uygulanacak.