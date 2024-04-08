Yozgat'ta jandarma ekiplerinden çocuklara bayram sürprizi

Çocuklara Türk bayrağı, oyuncak, boyama kitabı ve şeker dağıtarak yüzlerini boyayan ekipler, daha sonra motosiklete bindirdi.

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Enes Ayar da mahallelerine gelen jandarmanın kendilerine hediyeler verdiğini belirterek, "Bizi motosiklete bindirdiler, bayramımızı kutladılar ve mutlu ettiler." dedi.