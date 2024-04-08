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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2024 Pazartesi 14:37

Yozgat'ta jandarma ekiplerinden çocuklara bayram sürprizi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki mahallede çocuklarla bayramlaşarak çeşitli hediyeler verdi.

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