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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mart 2024 Cuma 09:35

Yol cami ve kursun altından geçiyor! Rize'de ilginç görüntü

Rize'de cami ve yanında bulunan kurs binasının altından geçirilen taşıt yolu sayesinde vatandaşlar köylerine ulaşım sağlıyor. Vatandaşlar, alışılmışın dışında gördükleri yolda durarak fotoğraf çektiriyorlar.

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