Yerli 'Batman' Ankara sokaklarında

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Arslan, AA'ya yaptığı açıklamada, çizgi roman karakteri süper kahraman Batman'e çocukluktan beri ilgi duyduğunu, sırf bu sebeple çizgi film ve animasyon eğitimi aldığını ifade etti.

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Hayranlık duyduğu süper kahraman gibi olmak istediğini anlatan Arslan, "Bu nedenle Batman kostümü tasarladım. Kıyafetlerin hazırları var ancak fiyatları çok uçuk olduğundan kendim tasarladım ve 8 bin liraya mal ettim. Pelerinimi teyzemle birlikte diktik." dedi.

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Çizgi roman kahramanının şehrinin Gotham olduğunu belirten Arslan, kendisinin de haftanın 3 günü kostümle Ankara sokaklarında dolaştığını belirtti.

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Arslan, "Kostümün içinde kendimmişim gibi hissediyorum, çok keyif alıyorum. Gündelik hayatımdaki ben ve kostümü giyen ben çok farklı kişilermiş gibi geliyor." diye konuştu.

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"Param olursa Batmobil'i de tasarlayacağım"

Arslan, görenlerin çok şaşırdığını, herkesin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini, bu ilgiden memnun olduğunu belirtti.

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Kendisine en çok Batman'in arabası Batmobil'in sorulduğunu anlatan Arslan, "Şimdilik ulaşımımı toplu taşımayla yapıyorum. Eğer param olursa arabayı da tasarlayacağım ve Ankara sokaklarında o arabayla gezineceğim." dedi.

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