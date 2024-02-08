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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe 12:32

Yerli 'Batman' Ankara sokaklarında

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Ali Efe Arslan haftanın üç günü Ankara sokaklarında hayranı olduğu çizgi roman kahramanı Batman'in kostümüyle geziyor.

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