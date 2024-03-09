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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mart 2024 Cumartesi 10:00

Yavru ayılara doğum günü sürprizi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde birinci yaşına giren 5 ayının doğum günü kutlandı.

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