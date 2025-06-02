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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2025 Pazartesi 15:58 |

Yağmur sonrası korkutan görüntü! Dev yarık oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Tilkili ile Kayalı mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda büyük bir yarığın oluşmasına neden oldu.

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