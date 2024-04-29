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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 10:05

Türk doktor tıp literatürüne girdi! Dünyada ilk

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Göktürk Fındık, kalp zarının alınmasının gerektiği lokal ileri akciğer kanseri ameliyatlarında 'yapay protez' kullanmadan uygulanan 'Fındık tekniği' yöntemini ilk kez dünya tıp literatürüne kazandırdı.

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