Tunceli'de korkutan görüntü! Kaya ve taş düşmeleri tehlike saçıyor

Karayolları tarafından geçtiğimiz yıl Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Ovacık karayolunun belli bölümlerinde kaya ve taş düşmelerini önlemek amacıyla tel çitler çekilirken vatandaşlar özellikle yaz mevsiminde artan araç trafiğine dikkat çekerek kalıcı tedbir alınmasını beklediklerini ifade ediyor.