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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mart 2025 Salı 10:49 |

Tunceli'de korkutan görüntü! Kaya ve taş düşmeleri tehlike saçıyor

Tunceli'de, sık sık kara yoluna düşen kaya ve taşlar tehlike saçarken vatandaşlar tedbir alınmasını istiyor.

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