Tekneler limana sığındı! Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran Poyraz nedeniyle dalga boyu artarken özellikle Süleymanpaşa açıklarında avcılık faaliyetini sürdüren 12 metrenin altındaki küçük balıkçı tekneleri, can güvenliği açısından limanlara çekilmek zorunda kaldı. Balıkçılar, fırtınanın geçmesini beklediklerini ve denize açılmanın şu an için tehlikeli olduğunu belirtti.