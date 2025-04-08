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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2025 Salı 15:57 |

Tekneler limana sığındı! Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi, 12 metrenin altındaki tekneler limana sığındı.

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