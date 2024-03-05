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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mart 2024 Salı 14:10

'Ramazan simidi' mesaisi! Sahur ve iftar sofralarını süsleyecek

Düzce'de 'on bir ayın sultanı' ramazanda sahur ve iftar sofralarında tüketilen yöresel lezzetlerden 'ramazan simidi', fırın tezgahlarındaki yerini almaya başladı.

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