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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mart 2024 Cumartesi 17:30

Park halindeki araçta ceset bulundu! İstanbul Bahçelievler'de dehşet

İstanbul Bahçelievlerde bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde başında vurulmuş halde bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen kişinin üzerinde Volkan Ayhan'a ait kimlik olduğunu tespit edildi.

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