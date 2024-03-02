Park halindeki araçta ceset bulundu! İstanbul Bahçelievler'de dehşet

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Bahçelievler Mahallesinde saat 10.00 sıralarında park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin kapılarını açamayınca itfaiye ekiplerinde yardım istendi.

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İtfaiye ekipleri otomobilin kapısını camını kırarak açabildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hareketsiz yatan kişinin başına bir kurşunun isabet etmesi ile öldüğünü belirledi.

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Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde Volkan Ayhan'a ait kimlik olduğunu tespit etti.

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Olay yeri inceleme ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısının otomobilde ve Volkan Ayhan'ın cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. Ayhan'ın kucağındaki silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.