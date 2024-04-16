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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 16:41

Ordu'da kokarca istilası! Fındıklara dadandılar...

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık, istilacı kahverengi kokarca böceği ile tehlikede. İl ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından şimdiye kadar 40 bin noktada ilaçlama çalışması yapılırken, 200 kata kadar çoğalabilen böcek ile kimyasal mücadelenin önemli olduğu belirtiliyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kimyasal mücadele yapılan noktalarda kahverengi kokarcanın ciddi oranda azaldığını söyledi.

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