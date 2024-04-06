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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2024 Cumartesi 14:40

Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı! 18 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsü olarak kullanılan midibüs ile TIR çarpıştı. Kazada 18 kişi yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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