Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı! 18 kişi yaralandı

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen TIR ile yolcu midibüsü, Şenyurt Caddesi üzerindeki Akkalın köyü kavşağında çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile midibüsteki 16 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.