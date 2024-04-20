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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 09:06

Kontrolden çıkan araç, park halindeki 14 araca çarptı

Ümraniye'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 14 araca çarparak durabildi.

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