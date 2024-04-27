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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:26

Kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 5 bin TL

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen 'zuzubak' otunun kilosu 5 bin liradan alıcı buluyor.

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