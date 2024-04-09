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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2024 Salı 11:34

Kars'ta 'baharın müjdecisi' çiçekler açmaya başladı

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 'baharın müjdecisi' olarak bilinen kardelen ve çiğdem çiçekleri açmaya başladı.

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