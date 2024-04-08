Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı

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Bayram tatili için memleketi Gümüşhane'ye gelen Ömer Buğra Tuncay, AA muhabirine, Karaca Mağarası'nı en son 15 sene önce ziyaret ettiğini belirterek, "Ailemle birlikte geldim. İlk geldiğimde mağaranın tüm bölümleri ziyaretçiye açılmamıştı. Şimdi diğer bölümleri de açılmış. Yeni bölümler de var. Oraları görmek beni şaşırttı. Mağaranın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.