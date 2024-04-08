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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2024 Pazartesi 17:32

Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nda, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte yeni turizm sezonu başladı.

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