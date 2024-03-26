Kar kalınlığı 5 metreyi buldu! Görüntüler Hakkari'den

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Yağışın ardından bazı bölgelerde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğunu belirten Kılınç, "Bu yıl çok kar yağdı. Rüzgarın ve çığ etkisiyle yollarda metrelerce kar oluşmuş. Kayak merkezi yolunda yıllardır bu kadar kar görmedim. Biz de bugün bölgeye gezintiye çıktık. Bu ayda bu kadar kar olacağını tahmin etmiyordum. Doğa güzel, kar güzel. Manzara harika." diye konuştu.