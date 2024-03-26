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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Mart 2024 Salı 13:38

Kar kalınlığı 5 metreyi buldu! Görüntüler Hakkari'den

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 yerleşim yeri yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

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