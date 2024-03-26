Kar kalınlığı 5 metreyi buldu! Görüntüler Hakkari'den

Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte, karla mücadele ekipleri bazı köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürdü.
Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Merga Bütan Kayak Merkezi yolunun bazı noktalarında kar kalınlığı 5 metreyi buldu.ntte olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 88 mahalle ve mezra yolundan 61'i açıldı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşıma açık tuttuğu yolda oluşan metrelerce kar yığını görenleri şaşırttı.
Bölgeye gelen bir grup doğasever, kar örtüsüyle kaplanan dağların manzarasını görüntülemeye çalıştı.
Doğaseverlerden Esat Kılınç, AA muhabirine, son günlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
Yağışın ardından bazı bölgelerde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğunu belirten Kılınç, "Bu yıl çok kar yağdı. Rüzgarın ve çığ etkisiyle yollarda metrelerce kar oluşmuş. Kayak merkezi yolunda yıllardır bu kadar kar görmedim. Biz de bugün bölgeye gezintiye çıktık. Bu ayda bu kadar kar olacağını tahmin etmiyordum. Doğa güzel, kar güzel. Manzara harika." diye konuştu.