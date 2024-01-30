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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 09:08

Kamyon sürücüsü park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

İstanbul Kağıthane'de kamyon sürücüsünün araçlara çarpıp kaçtığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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